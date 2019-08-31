Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, за кого будет болеть в бою Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

«Ребята, я буду болеть за Хабиба. Болел за него, когда дрался против рыжего. Конор победит Хабиба? Уже победил один раз, пересмотрите запись боя.

Что касается моего отношения к Нурмагомедову, то он здравый и адекватный парень, у которого хорошая философия жизни, и он ей следует, не глядя по сторонам», – цитирует Усика «Чемпионат».

Бой Хабиба и Дастина состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ).

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года.

Хабиб: «Если мы с Конором где-то встретимся, то подеремся. Они поедут в больницу, а мы – в полицию»

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