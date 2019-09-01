Спарринг-партнер Конора подерется с популярным блогером. Он бросил оппоненту вызов, обняв его жену
На YouTube-канал Джейка Пола подписаны 19 млн человек. И все они посмотрят этот бой.
Диллон Дэнис, спарринг-партнер Конора Макгрегора, вероятно, проведет поединок с популярным блогером Джейком Полом.
Дэнис бросил вызов Полу в инстаграме, опубликовав фото в обнимку с его женой и подписав его следующим образом: «Ты ничего не можешь». Ранее мужчины уже пикировались в твиттере: Джейк обещал надрать Диллону задницу, а тот в ответ пристыдил блогера за нелепый подкат к его девушке.
На этот раз последствия обмена колкостями могут принять более серьезный оборот: издание The Bread Batch связалось с Дэнисом и Полом и выяснило, что оба они заинтересованы в бое. «Давайте взорвем», – заявил Диллон, а Джейк добавил, что пресс-конференция перед поединком получится «сумасшедшей».
Дэнис не только спаррингует с Конором, но и сам регулярно появляется в клетке: недавно он начал профессиональную карьеру в MMA и уже выиграл два поединка в промоушене Bellator. Достижения Пола в спортивном мире куда скромнее – зато он может похвастать 19 миллионами подписчиков на YouTube, которые точно обратят внимание на его бой.
- В последнем на данный момент поединке Дэнис выиграл у американца Макса Хамфри. Диллон расправился с соперником за 4 минуты и 28 секунд, проведя армбар.
- Конор не выходил в октагон с октября прошлого года после поединка с Хабибом Нурмагомедовым, который завершился для ирландца поражением.
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