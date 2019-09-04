Боец MMA Александр Емельяненко объявил о подписании контракта на поединок с Михаилом Кокляевым, который специализируется на силовых видах спорта.

«Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится! О сроках проведения боя сообщу позже! – написал 38-летний Емельяненко в инстаграме. Он сопроводил слова видеороликом: подписав контракт и поднявшись из-за стола, Александр порвал на себе рубашку и заявил: «То же самое сделаю с Кокляевым на ринге».

Кокляев был более сдержан. Подписав бумагу, он произнес: «Саня, я иду».

Кокляев принял вызов Емельяненко 6 апреля.

Кокляев – многократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. Пробовал себя во многих дисциплинах (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, силовой экстрим).

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