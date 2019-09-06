Бойцы UFC Валентина Шевченко и Генри Сехудо встретились на одном из мероприятий в Абу-Даби перед UFC 242.

Шевченко в шутку провела на Сехудо удушающий прием, и ее объявили победительницей импровизированного боя.

Сехудо не раз вызывал Валентину на официальный межгендерный бой, и Шевченко ответила согласием, но глава UFC Дэйна Уайт пока не считает проведение такого поединка возможным.

Статистика Сехудо в MMA – 15 побед и два поражения. У Шевченко – 18 побед и три поражения.

Бой Шевченко и Сехудо нужен UFC, спорту и всему миру. Валентина может сделать из Генри клоуна

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