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Шевченко победила Сехудо удушающим приемом. Но пока только в шутку

Шевченко победила Сехудо удушающим приемом. Но пока только в шутку
Eurosport

1 час назад

Ребята развлекаются.

Бойцы UFC Валентина Шевченко и Генри Сехудо встретились на одном из мероприятий в Абу-Даби перед UFC 242.

Шевченко в шутку провела на Сехудо удушающий прием, и ее объявили победительницей импровизированного боя.

  • Сехудо не раз вызывал Валентину на официальный межгендерный бой, и Шевченко ответила согласием, но глава UFC Дэйна Уайт пока не считает проведение такого поединка возможным.
  • Статистика Сехудо в MMA – 15 побед и два поражения. У Шевченко – 18 побед и три поражения.

Бой Шевченко и Сехудо нужен UFC, спорту и всему миру. Валентина может сделать из Генри клоуна

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