Eurosport
Эта бразильская ринг-герл UFC украдет шоу даже у Хабиба или Джонса. Просто глянь на ее фото
Роскошная сеньорита для роскошных соревнований.
Камила Оливейра входит в число ярчайших и невоспетых звезд мирового, которых видят все, но немногие знают по имени. Она выносит таблички и пояса в боях UFC, а значит, без нее ни один поединок просто бы не состоялся.
Камила стала ринг-герл в UFC в январе 2013 года – она первая бразильянка, удостоившаяся такой чести. Вот доказательства, что в крупнейшей лиге ММА грамотно подбирают персонал.
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Эта модель выносит таблички и пояса во время боев. А сердце твое заберет, когда ты увидишь ее фото
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