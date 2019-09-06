Камила Оливейра входит в число ярчайших и невоспетых звезд мирового, которых видят все, но немногие знают по имени. Она выносит таблички и пояса в боях UFC, а значит, без нее ни один поединок просто бы не состоялся.

Камила стала ринг-герл в UFC в январе 2013 года – она первая бразильянка, удостоившаяся такой чести. Вот доказательства, что в крупнейшей лиге ММА грамотно подбирают персонал.

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