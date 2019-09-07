Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов нокаутировал француза Нордина Талеба в поединке, который прошел в рамках турнира UFC 242.

Для нокаута Салихову потребовалось около 4,5 минут и всего один удар. Зато какой мощный!

Главным поединком вечера станет противостояние Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. В случае победы Хабиб защитит титул чемпиона UFC в легком весе.

Соперник Салихова Талеб в прошлом работал телохранителем известного футболиста Неймара.

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