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Салихов одним ударом нокаутировал бывшего телохранителя Неймара в андеркарде боя Хабиба

Салихов одним ударом нокаутировал бывшего телохранителя Неймара в андеркарде боя Хабиба
Eurosport

1 час назад

Вот это панч.

Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов нокаутировал француза Нордина Талеба в поединке, который прошел в рамках турнира UFC 242.

Для нокаута Салихову потребовалось около 4,5 минут и всего один удар. Зато какой мощный!

  • Главным поединком вечера станет противостояние Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. В случае победы Хабиб защитит титул чемпиона UFC в легком весе.
  • Соперник Салихова Талеб в прошлом работал телохранителем известного футболиста Неймара.

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