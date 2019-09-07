Салихов одним ударом нокаутировал бывшего телохранителя Неймара в андеркарде боя Хабиба
Вот это панч.
Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов нокаутировал француза Нордина Талеба в поединке, который прошел в рамках турнира UFC 242.
Для нокаута Салихову потребовалось около 4,5 минут и всего один удар. Зато какой мощный!
- Главным поединком вечера станет противостояние Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. В случае победы Хабиб защитит титул чемпиона UFC в легком весе.
- Соперник Салихова Талеб в прошлом работал телохранителем известного футболиста Неймара.
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