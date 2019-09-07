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Тухугов провел первый за 3 года бой в UFC и завершил его вничью

Тухугов провел первый за 3 года бой в UFC и завершил его вничью
Eurosport

23 мин. назад

Первая ничья в карьере уроженца Грозного.

Российский боец Зубайра Тухугов вернулся в UFC после 11-месячной дисквалификации и провел поединок с британцем Лероном Мерфи в рамках турнира UFC 242.

Бой продлился все три раунда, оценки судей распределились следующим образом: 29-28, 28-29, 28-28. Таким образом, в карьере 28-летнего Тухугова была зафиксирована первая ничья.

До сегодняшнего дня Тухугов провел последний официальный бой в мае 2016 года. Столь длительное отсутствие Зубайры было связано с дисквалификациями: за допинг (на два года) и за участие в драке после поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора (на 11 месяцев).

  • Главным событием UFC 242 станет противостояние Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.
  • В случае победы Хабиб защитит титул чемпиона UFC в легком весе.

Хабиб победил еще до боя с Порье. Он подмял UFC под себя и сделал Уайта марионеткой

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