Российский боец Зубайра Тухугов вернулся в UFC после 11-месячной дисквалификации и провел поединок с британцем Лероном Мерфи в рамках турнира UFC 242.

Бой продлился все три раунда, оценки судей распределились следующим образом: 29-28, 28-29, 28-28. Таким образом, в карьере 28-летнего Тухугова была зафиксирована первая ничья.

До сегодняшнего дня Тухугов провел последний официальный бой в мае 2016 года. Столь длительное отсутствие Зубайры было связано с дисквалификациями: за допинг (на два года) и за участие в драке после поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора (на 11 месяцев).

Главным событием UFC 242 станет противостояние Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

В случае победы Хабиб защитит титул чемпиона UFC в легком весе.

Хабиб победил еще до боя с Порье. Он подмял UFC под себя и сделал Уайта марионеткой

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