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Хабиб выходит в октагон под песню «Мой Дагестан». Кто ее автор и как звучат слова?
Сейчас все расскажем.
Вы наверняка обратили внимание, что звезда UFC Хабиб Нурмагомедов выходит в октагон под русскоязычную и очень своеобразную песню. Ее название – «Мой Дагестан», ее автор – Сабина Саидова.
Сабина – уроженка Дагестана, сейчас девушка вместе с мужем проживает в Нью-Йорке. В 2012 году Саидова закончила Российский университет дружбы народов. В ее репертуаре множество авторских песен, но наибольшей популярностью пользуется «Мой Дагестан» – конечно же, благодаря Хабибу.
Текст песни «Мой Дагестан»:
Когда утро еще не разбудит свет,
Тишина на рассвете и нет машин,
Все вокруг замирает, ни звука нет,
И на трон восседает покоем мир.
Когда на пик горы сядут облака –
Так, что за белой дымкой не видно край –
И, вздохнув глубоко, посмотрю я в даль.
Понимаю, что это и есть мой рай.
И по ночам мне снится
Вся красота, что в Дагестане.
Я буду родиной гордиться,
Ее любить не перестану.
И даже за границей
У дагестанского народа
В сердцах любовь искрится
К твоей земле, к твоей природе.
Хабиб Нурмагомедов, UFC 242Getty Images
Когда солнце стоит прям над головой,
Наполняя цветы и даря тепло,
Громкий гул пронесется за детворой,
Ветром с моря гонимый назад домой.
А потом уже ночь примет свой черед.
Две звезды вдалеке, ослепит глаза.
И, когда сонный город опять уснет,
Понимаю, что это и есть мой рай.
И по ночам мне снится
Вся красота, что в Дагестане.
И вечно буду я молиться
За твой покой и процветание.
Ах, обернуться птицей
И прилететь к тебе на вечер,
От суеты укрыться.
Я знаю, что мне станет легче.
- Нурмагомедов выходит в октагон под песню «Мой Дагестан» с 2016 года.
- Вчера, 7 сентября, Хабиб выиграл у Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
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