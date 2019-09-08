Вы наверняка обратили внимание, что звезда UFC Хабиб Нурмагомедов выходит в октагон под русскоязычную и очень своеобразную песню. Ее название – «Мой Дагестан», ее автор – Сабина Саидова.

Сабина – уроженка Дагестана, сейчас девушка вместе с мужем проживает в Нью-Йорке. В 2012 году Саидова закончила Российский университет дружбы народов. В ее репертуаре множество авторских песен, но наибольшей популярностью пользуется «Мой Дагестан» – конечно же, благодаря Хабибу.

Текст песни «Мой Дагестан»:

Когда утро еще не разбудит свет,

Тишина на рассвете и нет машин,

Все вокруг замирает, ни звука нет,

И на трон восседает покоем мир.

Когда на пик горы сядут облака –

Так, что за белой дымкой не видно край –

И, вздохнув глубоко, посмотрю я в даль.

Понимаю, что это и есть мой рай.

И по ночам мне снится

Вся красота, что в Дагестане.

Я буду родиной гордиться,

Ее любить не перестану.

И даже за границей

У дагестанского народа

В сердцах любовь искрится

К твоей земле, к твоей природе.

Хабиб Нурмагомедов, UFC 242Getty Images

Когда солнце стоит прям над головой,

Наполняя цветы и даря тепло,

Громкий гул пронесется за детворой,

Ветром с моря гонимый назад домой.

А потом уже ночь примет свой черед.

Две звезды вдалеке, ослепит глаза.

И, когда сонный город опять уснет,

Понимаю, что это и есть мой рай.

И по ночам мне снится

Вся красота, что в Дагестане.

И вечно буду я молиться

За твой покой и процветание.

Ах, обернуться птицей

И прилететь к тебе на вечер,

От суеты укрыться.

Я знаю, что мне станет легче.

Нурмагомедов выходит в октагон под песню «Мой Дагестан» с 2016 года.

Вчера, 7 сентября, Хабиб выиграл у Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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