Спарринг-партнер Конора: «Запомните мои слова, Макгрегор победит Хабиба в реванше»

Диллон Дэнис, спарринг-партнер Конора Макгрегора, пообещал, что ирландец выиграет реванш у представителя России Хабиба Нурмагомедова – в том случае, если повторный поединок состоится.

«Запомните мои слова. Конор Макгрегор победит в реванше», – написал Дэнис в твиттере.

Вчера, 7 сентября, Нурмагомедов выиграл у Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Следующим соперником Хабиба, по словам Дэйны Уайта, станет американец Тони Фергюсон.

Видео победного удушающего приема Хабиба, который принес ему победу над Порье

Качай приложение Eurosport для iOS или Android