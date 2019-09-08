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Спарринг-партнер Конора: «Запомните мои слова, Макгрегор победит Хабиба в реванше»
Но вот вопрос: а этот реванш вообще состоится?
Диллон Дэнис, спарринг-партнер Конора Макгрегора, пообещал, что ирландец выиграет реванш у представителя России Хабиба Нурмагомедова – в том случае, если повторный поединок состоится.
«Запомните мои слова. Конор Макгрегор победит в реванше», – написал Дэнис в твиттере.
- Вчера, 7 сентября, Нурмагомедов выиграл у Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
- Следующим соперником Хабиба, по словам Дэйны Уайта, станет американец Тони Фергюсон.
Видео победного удушающего приема Хабиба, который принес ему победу над Порье
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