После победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье президент UFC Дэйна Уайт подтвердил: следующим соперником дагестанца станет Тони Фергюсон. И у этого боя есть солидная предыстория.

Бой Тони и Хабиба срывался четыре раза

Да-да, этот поединок должен был состояться еще 4 года назад. Потом три года – и так далее. Краткая хронология:

11 декабря 2015 года – Хабиб сломал ребро.

16 апреля 2016 года – у Тони нашли жидкость и кровь в легких.

4 марта 2017 года – Хабиб прямо перед боем попал в госпиталь на фоне сгонки веса.

7 апреля 2018 года – за неделю до боя Фергюсон во время съемок оступился и порвал связку колена.

Нынешняя попытка будет уже пятой. Может быть, если пропустят 2019-й, то сломают систему, и бой все же состоится?

Нурмагомедов не против боя

Команда Хабиба не раз высказывалась за проведение поединка с Тони. «Я хочу драться против реальных парней – Дастина, Фергюсона, возможно, одного из лучших атлетов в истории Жоржа Сен-Пьера. Я хочу драться с этими парнями, а не против бойца, который никогда не побеждает», – говорил уже в 2019-м Хабиб.

Тони ФергюсонGetty Images

«После Порье Хабибу нужно подраться с Тони Фергюсоном. Боя три-четыре назад он уже заслужил этот поединок. Но у него сначала была травма, потом семейные проблемы. Он споткнулся, и к нам претензий быть не может. Мы не выбираем соперников, просто просим лучших», – это слова уже отца Нурмагомедова-старшего.

Поединок мог состояться уже в сентябре

Если бы Тони согласился на условия промоушна зимой этого года. Тогда UFC предложила Фергюсону бой за временный пояс с Максом Холлоуэем, но боец отказался. Дэйна Уайт отдал бой Дастину Порье. Что было дальше – мы уже знаем.

Но теперь, кажется, уже ничто не может помешать рубке. Президент UFC в июне официально объявил: «Фергюсон одержал шикарную победу над Серроне. Он будет следующим претендентом на пояс».

Что говорил Фергюсон перед боем Хабиба и Порье?

Тони дипломатично заявил, что подерется с любым из соперников: «Надеюсь, что Дастин повалит его на спину и задаст Хабибу хорошую трепку, чтобы мы с ним устроили американскую битву. Королевскую битву.

Как я уже говорил, если будут шаги навстречу относительно меня и Хабиба, я готов драться с ним. Порье? Он – американец, он из американской топ-команды, из зала, где я в свое время хотел быть, но у меня не было возможности. Там обитают чемпионы».

Но несколько месяцев назад американец был куда более конкретным в предпочтениях. «Скоро увидимся, ниндзя Хабиб» – недвусмысленный намек, не правда ли?

Когда может пройти бой Хабиба и Тони?

Сам Тони заявлял, что готов драться с дагестанцем уже в декабре 2019-го. На вопрос о Тони после боя с Порье Хабиб ответил уклончиво – «Мой следующий соперник – очень хороший стейк и бургер с двойным сыром. Еще сок со льдом. Вот этого я хочу. Дайте мне отдохнуть пару дней, пожалуйста».

Победа над Порье стала для Нурмагомедова 28-й в 28 поединках в ММА.

На счету Фергюсона серия из 12 побед подряд в UFC.

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