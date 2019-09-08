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Хабиб обошел Бузову и стал самым популярным представителем России в инстаграме

Хабиб обошел Бузову и стал самым популярным представителем России в инстаграме
Eurosport

1 час назад

Главное достижение в карьере бойца?

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным представителем России в инстаграме.

Последняя неделя принесла аккаунту Хабиба около 700 тысяч новых подписчиков. Таким образом Нурмагомедов обошел поп-певицу Ольгу Бузову: сейчас у бойца 16 325 788 фолловеров, у Бузовой – 16 318 745.

  • В субботу, 7 сентября, Нурмагомедов победил Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
  • Хабиб выиграл все 28 боев на профессиональном ринге.
  • Следующим соперником Хабиба, вероятно, станет Тони Фергюсон.

«Хабиб по-прежнему царит в октагоне и за его пределами». Мировые медиа – о победе Хабиба

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