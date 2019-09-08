Хабиб обошел Бузову и стал самым популярным представителем России в инстаграме
Главное достижение в карьере бойца?
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным представителем России в инстаграме.
Последняя неделя принесла аккаунту Хабиба около 700 тысяч новых подписчиков. Таким образом Нурмагомедов обошел поп-певицу Ольгу Бузову: сейчас у бойца 16 325 788 фолловеров, у Бузовой – 16 318 745.
- В субботу, 7 сентября, Нурмагомедов победил Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
- Хабиб выиграл все 28 боев на профессиональном ринге.
- Следующим соперником Хабиба, вероятно, станет Тони Фергюсон.
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