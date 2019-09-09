Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов провести бой в Африке, а вырученные средства потратить на благотворительность.

«В ОАЭ построили арену под турнир за два месяца, так что могут построить и в любой точке Африки от Конго до Нигерии. Мы могли бы провести там бой и заработать денег на благотворительность.

В Африке дела идут очень плохо, во многих местах нет питьевой воды. Люди не говорят об этом, хотя и должны. Можно провести бой в Африке в январе, феврале или марте. И отдать все деньги на детскую благотворительность. Ведь мы можем заработать за бой 50-80 млн», – цитирует Хабиба Daily Mail.

В последнем поединке Хабиб победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.

Теперь на счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.

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