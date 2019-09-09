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Уайт: «Через пару поединков Хабиб будет претендовать на статус лучшего бойца в истории ММА»
Непобедимый дагестанец близок к статусу легенды легенд.
Президент UFC Дэйна Уайт считает, что Хабиб Нурмагомедов оставит особое наследие в истории смешанных единоборств.
«Хабиб – особенный боец. Я думаю, что через пару поединков он будет претендовать на статус лучшего бойца в истории ММА. Он все еще непобедим на протяжении такого длительного времени. У него особенная карьера», – сказал Уайт на пресс-конференции MMAJunkie.
- В последнем поединке Хабиб победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
- Теперь на счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках.
- Следующим соперником Хабиба, скорее всего, станет Тони Фергюсон.
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