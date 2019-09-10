Давно ли знакома пара?

Боец и его супруга Патимат знают друг друга с детства. Девушка родилась и росла там же, где и Хабиб – в селе Цумадинского района Сильди. Ребята вместе учились в школе, и девушка стала его первой любовью. Они расстались после того как семья второклассника Хабиба переехала в Кироваул (Кизилюртовский район), но Нурмагомедов не забыл о Патимат.

Когда сыграли свадьбу?

Хабиб часто возвращался в родное село погостить у родственников и общался с девушкой. В 22 года он отправил отца свататься к родителям Патимат – старшие одобрили свадьбу, которую сыграли в 2013 году. На их праздник пришли все жители их родного села – для этого арендовали помещение на 1200 человек. На свадьбу девушка пришла в длинной непрозрачной фате – все из-за традиций, к которым Хабиб относится более чем уважительно. Поэтому общественность никогда не видела лица избранницы Хабиба.

Почему Нурмагомедов скрывает Патимат?

На этот счет четкий ответ дал отец бойца Абдулманап: «Муж говорит: «Закройся!» – и она закрывается. Красота жены должна принадлежать только мужу. Это не сегодняшний вопрос, все было решено 400 лет назад».

У пары есть дети?

Патимат и Хабиб воспитывают двоих детей – четырехлетнюю Фатиму и Магомеда, которому нет и двух. Накануне битвы против Порье в Абу-Даби 30-летний спортсмен узнал о беременности супруги, которую никогда не берет на бои. «Я считаю, что семья мешает. Семья должна быть подальше от этого», – убежден Нурмагомедов.

Патимат рожает детей в Дагестане. Отец Хабиба признался, что по старой традиции в день рождения первенца семья стреляла из древней царской пушки. Будут стрелять и в честь рождения третьего ребенка.

Хабиб Нурмагомедов – Дастин ПорьеGetty Images

Макгрегор назвал жену Хабиба полотенцем. Как отреагировал дагестанец?

Самой горячей точкой трэштока перед боем Хабиба и Конора Макгрегора стали слова ирландца о жене Нурмагомедова: «На твоей свадьбе под полотенцем был козел».

«Ты ошибаешься, если думаешь, что можешь оскорблять чужую религию и оставаться в безопасности», – ответил Нурмагомедов, который до этого сравнил Конора с ревнивой женой, которая все время грозит уходом, но остается.

Порье смотрелся достойнее Конора. Но Хабиб так и останется непобедимым

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