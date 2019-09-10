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Хабиб скрывает жену Патимат от посторонних глаз. Что известно об их любви

Хабиб скрывает жену Патимат от посторонних глаз. Что известно об их любви
Eurosport

28 мин. назадОбновлено 22 мин. назад

По кавказским традициям красота женщины принадлежит только мужу.

Давно ли знакома пара?

Боец и его супруга Патимат знают друг друга с детства. Девушка родилась и росла там же, где и Хабиб – в селе Цумадинского района Сильди. Ребята вместе учились в школе, и девушка стала его первой любовью. Они расстались после того как семья второклассника Хабиба переехала в Кироваул (Кизилюртовский район), но Нурмагомедов не забыл о Патимат.

Когда сыграли свадьбу?

Хабиб часто возвращался в родное село погостить у родственников и общался с девушкой. В 22 года он отправил отца свататься к родителям Патимат – старшие одобрили свадьбу, которую сыграли в 2013 году. На их праздник пришли все жители их родного села – для этого арендовали помещение на 1200 человек. На свадьбу девушка пришла в длинной непрозрачной фате – все из-за традиций, к которым Хабиб относится более чем уважительно. Поэтому общественность никогда не видела лица избранницы Хабиба.

Почему Нурмагомедов скрывает Патимат?

На этот счет четкий ответ дал отец бойца Абдулманап: «Муж говорит: «Закройся!» – и она закрывается. Красота жены должна принадлежать только мужу. Это не сегодняшний вопрос, все было решено 400 лет назад».

У пары есть дети?

Патимат и Хабиб воспитывают двоих детей – четырехлетнюю Фатиму и Магомеда, которому нет и двух. Накануне битвы против Порье в Абу-Даби 30-летний спортсмен узнал о беременности супруги, которую никогда не берет на бои. «Я считаю, что семья мешает. Семья должна быть подальше от этого», – убежден Нурмагомедов.

Патимат рожает детей в Дагестане. Отец Хабиба признался, что по старой традиции в день рождения первенца семья стреляла из древней царской пушки. Будут стрелять и в честь рождения третьего ребенка.

Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье

Хабиб Нурмагомедов – Дастин ПорьеGetty Images

Макгрегор назвал жену Хабиба полотенцем. Как отреагировал дагестанец?

Самой горячей точкой трэштока перед боем Хабиба и Конора Макгрегора стали слова ирландца о жене Нурмагомедова: «На твоей свадьбе под полотенцем был козел».

«Ты ошибаешься, если думаешь, что можешь оскорблять чужую религию и оставаться в безопасности», – ответил Нурмагомедов, который до этого сравнил Конора с ревнивой женой, которая все время грозит уходом, но остается.

Порье смотрелся достойнее Конора. Но Хабиб так и останется непобедимым

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