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Хабиб скрывает жену Патимат от посторонних глаз. Что известно об их любви
По кавказским традициям красота женщины принадлежит только мужу.
Давно ли знакома пара?
Боец и его супруга Патимат знают друг друга с детства. Девушка родилась и росла там же, где и Хабиб – в селе Цумадинского района Сильди. Ребята вместе учились в школе, и девушка стала его первой любовью. Они расстались после того как семья второклассника Хабиба переехала в Кироваул (Кизилюртовский район), но Нурмагомедов не забыл о Патимат.
Когда сыграли свадьбу?
Хабиб часто возвращался в родное село погостить у родственников и общался с девушкой. В 22 года он отправил отца свататься к родителям Патимат – старшие одобрили свадьбу, которую сыграли в 2013 году. На их праздник пришли все жители их родного села – для этого арендовали помещение на 1200 человек. На свадьбу девушка пришла в длинной непрозрачной фате – все из-за традиций, к которым Хабиб относится более чем уважительно. Поэтому общественность никогда не видела лица избранницы Хабиба.
Почему Нурмагомедов скрывает Патимат?
На этот счет четкий ответ дал отец бойца Абдулманап: «Муж говорит: «Закройся!» – и она закрывается. Красота жены должна принадлежать только мужу. Это не сегодняшний вопрос, все было решено 400 лет назад».
У пары есть дети?
Патимат и Хабиб воспитывают двоих детей – четырехлетнюю Фатиму и Магомеда, которому нет и двух. Накануне битвы против Порье в Абу-Даби 30-летний спортсмен узнал о беременности супруги, которую никогда не берет на бои. «Я считаю, что семья мешает. Семья должна быть подальше от этого», – убежден Нурмагомедов.
Патимат рожает детей в Дагестане. Отец Хабиба признался, что по старой традиции в день рождения первенца семья стреляла из древней царской пушки. Будут стрелять и в честь рождения третьего ребенка.
Хабиб Нурмагомедов – Дастин ПорьеGetty Images
Макгрегор назвал жену Хабиба полотенцем. Как отреагировал дагестанец?
Самой горячей точкой трэштока перед боем Хабиба и Конора Макгрегора стали слова ирландца о жене Нурмагомедова: «На твоей свадьбе под полотенцем был козел».
«Ты ошибаешься, если думаешь, что можешь оскорблять чужую религию и оставаться в безопасности», – ответил Нурмагомедов, который до этого сравнил Конора с ревнивой женой, которая все время грозит уходом, но остается.
Порье смотрелся достойнее Конора. Но Хабиб так и останется непобедимым