Боец UFC Тони Фергюсон обратился к чемпиону промоушна Хабибу Нурмагомедову: скорее всего, они станут соперниками по следующему бою.

«У нас были стычки с командой Хабиба. Они подошли ко мне в отеле. Эти парни – просто кучка хулиганов. Конфликты с ними заставили меня проголодаться перед боем с Хабибом. Мы позволим съесть ему гамбургеры и все остальное. Наслаждайся этим, тупица. Но не толстей, нам нужно подраться в декабре. Он должен принять бой.

Защищай титул или потеряешь его, я говорю серьезно. Просто оставь пояс и скажи, что боишься драться со мной, и уходи. Но я хочу драться. Я устал выступать раз в год. Хочу драться в декабре, – заявил 35-летний Фергюсон в интервью ESPN.

Хабиб Нурмагомедов 7 сентября победил Дастина Порье и защитил чемпионский титул в легком весе.

Дата боя Хабиба и Фергюсона еще не названа.

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