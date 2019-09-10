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«Они просто кучка хулиганов». Фергюсон рассказал о стычке с Хабибом и его командой
Новая встреча будет уже в октагоне.
Американский боец ММА Тони Фергюсон рассказал, что в прошлом у него была стычка с командой Хабиба Нурмагомедова. Когда Тони регистрировался в отеле, его окружили Хабиб с командой, а после Нурмагомедов и его менеджер Али Абдель-Азиз пытались запугать американца.
«Я сказал: «Эй, что за дела? Затем, чуть позже, мы с командой снова столкнулись с ними. Я сказал: серьезно? Эти чуваки – просто кучка хулиганов. Мы с Абдель-Азизом не так давно обменялись парой слов. Он понимает, с кем имеет дело. Я в такие игры не играю», – цитирует Фергюсона MMAJunkie.
- Тони – самый вероятный следующий соперник Хабиба.
- Дата боя Хабиба и Фергюсона еще не названа.
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