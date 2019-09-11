Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье предложил поединок ирландцу Конору Макгрегору.

«Думаю, сейчас в нашем реванше с Конором больше смысла, чем когда-либо», – написал Порье в твиттере. Позже Дастин уточнил, что согласен на бой как по правилам MMA, так и по правилам бокса.

Конор мгновенно отреагировал на твиты Дастина, обрушив на него огненный спич: «Бро, я отправил тебя на настил через 90 секунд боя. Тебе следовало называть мое имя с большим уважением. «Макгрегор не следующий». Ублюдок, Макгрегор вечен! Макгрегор – это цель для всех бойцов всегда! Теперь повтори как следует, и я подумаю».

Поединок между Конором и Порье состоялся в 2014 году. Макгрегор отправил соперника в технический нокаут уже в первом раунде.

И Макгрегор, и Порье проиграли последние поединки чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

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