Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал новую фотографию в инстаграме.

Конор порадовал подписчиков снимком с велопрогулки, оставив под постом следующее послание: «До встречи, детка». Возможно, Макгрегор намекнул на реванш с Хабибом Нурмагомедовым, который стал возможен после победного для Хабиба поединка с Дастином Порье. К этому выводу подводит и нежелание Макгрегора биться с Порье, которого ирландец считает посредственным противником.

7 сентября Хабиб выиграл у Порье в рамках ивента UFC 242 и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Следующий соперник Нурмагомедова пока не утвержден. Вероятно, им станет Тони Фергюсон, но реванш с Конором – тоже одна из опций.

«Повтори как следует, и я подумаю». Порье бросил вызов Конору, но ирландец его притормозил

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