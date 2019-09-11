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Аскрен – Конору: «Подерись с Порье. Иначе Хабиб снова разнесет тебя»
Логичные слова топового полусредневеса.
Боец смешанных единоборств Бен Аскрен отреагировал на слова Конора Макгрегора в адрес Дастина Порье.
«Ты же не хочешь, чтобы Хабиб снова разнес тебя. Подерись с Порье и будь милым со стариками. Давайте поговорим серьезно: Конор, ты заработал слишком много денег, у тебя больше нет желания быть чемпионом. Да и откуда оно возьмется?
К тому же ты не молодеешь. Остались одни «славные деньки» и сотрясание воздуха», – написал Аскрен в твиттере.
- Порье после поражения от Хабиба Нурмагомедова бросил вызов Макгрегору.
- Конор ответил Дастину, что тому следует сделать более уважительнон предложение, и тогда он «над ним подумает».
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