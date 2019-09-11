Боец смешанных единоборств Бен Аскрен отреагировал на слова Конора Макгрегора в адрес Дастина Порье.

«Ты же не хочешь, чтобы Хабиб снова разнес тебя. Подерись с Порье и будь милым со стариками. Давайте поговорим серьезно: Конор, ты заработал слишком много денег, у тебя больше нет желания быть чемпионом. Да и откуда оно возьмется?

К тому же ты не молодеешь. Остались одни «славные деньки» и сотрясание воздуха», – написал Аскрен в твиттере.

Порье после поражения от Хабиба Нурмагомедова бросил вызов Макгрегору.

Конор ответил Дастину, что тому следует сделать более уважительнон предложение, и тогда он «над ним подумает».

«До встречи, детка». Конор намекнул на реванш с Хабибом

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