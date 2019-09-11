Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз опроверг информацию о том, что следующий бой чемпион UFC в легком весе проведет против Тони Фергюсона.

«Насколько я знаю, следующий соперник Хабиба – Жорж Сен-Пьер. Всем абсолютно плевать, что там говорит Тони Фергюсон. Я хочу бой именно с Сен-Пьером. То, что хочет Тони, он не получит. Я дружу с Жоржем десять лет, знаю, что он сильно хочет бой против Хабиба. Если мы сравним Жоржа с Тони Фергюсоном, то сравнение не в пользу Тони.

Да, он перебил целую кучу ребят, но он никогда не был чемпионом. Поэтому в вопросе наследия бой с Сен-Пьером важнее. Дэйна Уайт – бизнесмен. Он понимает, что на Сен-Пьере он сделает гораздо больше денег. И в то же время это бой за статус величайшего всех времен», – цитирует Адбель-Азиза MMA junkie со ссылкой на TMZ.

7 сентября 30-летний Хабиб защитил титул чемпиона в поединке с Дастином Порье.

По неофициальной информации, следующим соперником Нурмагомедова должен был стать Тони Фергюсон.

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