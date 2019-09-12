Менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов заявил, что чемпион UFC и его команда будут выбирать следующего соперника самостоятельно, в контакте с руководством промоушна.

«Конор Макгрегор не имеет права диктовать условия. Если они хотят, то могут драться с любыми другими соперниками, а что касается боя за титул и пояс, то решать будет команда Хабиба с руководством UFC.

Пока рано говорить о том, с кем и когда Хабиб проведет следующий бой. Через неделю-две соберемся всей командой, решим и обсудим. Все согласуем с руководством UFC. Пока это вся информация», – цитирует Магомедова «Р-Спорт».

7 сентября 30-летний Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легком весе победой над Дастином Порье.

В числе следующих возможных соперников упоминаются Тони Фергюсон и Жорж Сен-Пьер.

Хабиб победил еще до боя с Порье. Он подмял UFC под себя и сделал Уайта марионеткой

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