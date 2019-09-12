Конор Макгрегор уже завершил карьеру. В чем его величие

Последний раз Конор Макгрегор побеждал три года назад. Два года назад он неплохо смотрелся против боксера в ринге, но проиграл без шансов. Год назад Мака уничтожили в октагоне.

С тех пор он огрызается на Хабиба, шантажирует Дэйну Уайта и продвигает фирменное пойло, но не возвращается в клетку. Раньше были надежды, что он просто ждет Нурмагомедова, но сейчас их нет. Конор постоянно вызывает Орла только по одной причине: он знает, что тот не согласится на бой – для аварца история с Маком уже закончена.

За целый год Макгрегор не договорился ни с Серроне (странно слетел в последний момент), ни с Флойдом (тот посмеялся над идеей реванша), ни с Диасом (хотя Нэйт вернулся в UFC), ни с Алдо (слухи не подтвердились). Последний кейс – Дастин Порье. Вежливый американец написал в твиттере, что сейчас реванш с Конором имеет больше смысла, чем когда-либо. Ирландец психанул: «Тебе следовало называть мое имя с большим уважением. Ублюдок, Макгрегор вечен! Макгрегор – это цель для всех бойцов всегда! Теперь повтори как следует, и я подумаю».

Как перевести эту реплику на человеческий язык? Все элементарно. Конор увидел, как сильно Дастин смотрелся против Хабиба, и вербально удрал от поединка с Порье. «Называть имя с большим уважением» – это как, капслоком? «Макгрегор вечен» – серьезно? Разве что на этикетке вискаря. «Цель для всех бойцов?» – сорри, Конор, но почему тогда ты бегаешь за Хабибом?

Ирландец прекрасно понимает, что Дастин не повторит его имя как следует. Порье просто забьет на этого городского сумасшедшего, и Ноториус в очередной раз за год останется на диване. В левой руке – бутылка Proper 12, в правой – iPhone с открытым твиттером, других увлечений у Конора сейчас нет. Он поддерживает форму ради фотографий в инстаграме, но возвращаться явно не планирует.

Уже можно говорить, что Макгрегор фактически завязал с единоборствами – два-три следующих боя ничего не изменят. Они либо вообще не состоятся, либо Конору подберут жалких мешков, чтобы Ноториус подправил статистику. Против мощных парней ирландец больше не выйдет – нет смысла. Например, до Флойда он оперативно организовал реванш против Диаса, но сейчас ему лениво напрягаться лишний раз. Зачем, если за 10 раундов против Мэйуэзера он заработал больше, чем за все годы в UFC? Мотивация нулевая – разумнее задираться в твиттере и рубить кэш на виски.

Карьеру Конора уже можно оценивать как завершенную. Он однозначно не великий спортсмен, потому что трешток – не спорт. Он даже не самый великий боец поколения – Хабиб лучше во всем. Более того, бойцовский рекорд Макгрегора выглядит не слишком солидно: уступал в молодости, разрывал в 25-27, грандиозно вырубил Алдо, но после этого не добился ни одной эпичной победы.

При этом Конор феноменально успешен – с этим бесполезно спорить.

Величие Макгрегора в том, что он первый спортсмен, чья репутация глобально не зависит от результатов. Все остальные легенды вынуждены побеждать, чтобы о них говорили, а Конор может делать что угодно: драться в баре, швыряться стулом в автобус, сдаваться, удалять твиты, прятаться от новых боев – ему простят абсолютно все.

Татухи, рыжая борода, дорогие костюмы, знаменитая походка и роскошные шоу перед боями совершили невозможное – Конор даже поражения превратил в искусство и средство заработка. Любого другого после трех лет без побед давно бы списали, но Мака по-прежнему вызывают, упоминают и ждут возвращения.

Как боец он глубоко вторичен – чистые ударники уже неактуальны. Но Конор Макгрегор – настоящий маркетинговый феномен, который невозможно изучить до конца. И уважать его нужно именно за это.

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