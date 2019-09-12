Чемпион Bellator в легком весе Патрисио Фрейре считает, что ему Хабиб Нурмагомедов был бы по зубам.

«Хабиб феноменален в борьбе и самбо, но у него имеется серьезный недостаток в работе ногами, поэтому я могу поймать его. Ничего невозможного нет.

Он очень крепкий, у него статистика 28-0, но другой боец из Рио Глейсон оказал ему упорное сопротивление, и, думаю, так его и можно победить. Я верю, что могу это сделать. Если смогу достать Хабиба кулаком, а я это сделаю, бой будет окончен.

Кто-то задавал мне вопрос про Порье перед боем, и я сказал, что он слаб. Мне он не нравится. Да, он отправил в нокаут пару сильных бойцов, провел несколько хороших боев. Но есть такие парни, на которых ты смотришь и говоришь: «Он мне не нравится, я бы уложил его в первом же раунде», – сказала Фрейре, которого цитирует MMAFighting.

Бразилец выиграл 33 боя на профессиональном ринге при 4 неудачах.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приемом в третьем раунде.

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