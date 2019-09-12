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«Скоро увидимся». Макгрегор намекнул на возвращение в октагон

«Скоро увидимся». Макгрегор намекнул на возвращение в октагон
Eurosport

1 час назад

Кто же будет новым соперником ирландца?

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор намекнул на возвращение в октагон.

Макгрегор опубликовал в инстаграме фотографию с сыном и подписал ее следующим образом: «Выходной с моим чемпионом! Ребята, скоро увидимся».

  • В последний раз Конор выходил в октагон в октябре прошлого года и уступил Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229.
  • Ранее вызов ирландцу бросил недавний соперник Хабиба Дастин Порье, но Макгрегор отказался от поединка.

Хабиб: «Порье оказался намного крепче Макгрегора. Не ожидал, что он будет скользким»

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