«Скоро увидимся». Макгрегор намекнул на возвращение в октагон
Кто же будет новым соперником ирландца?
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор намекнул на возвращение в октагон.
Макгрегор опубликовал в инстаграме фотографию с сыном и подписал ее следующим образом: «Выходной с моим чемпионом! Ребята, скоро увидимся».
- В последний раз Конор выходил в октагон в октябре прошлого года и уступил Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229.
- Ранее вызов ирландцу бросил недавний соперник Хабиба Дастин Порье, но Макгрегор отказался от поединка.
Хабиб: «Порье оказался намного крепче Макгрегора. Не ожидал, что он будет скользким»
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