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Путин встретится с Хабибом, чтобы поздравить с победой над Порье
Глава России поздравит Хабиба с победой над Порье.
Президент России Владимир Путин проведет встречу с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Об этом глава России сообщил на встрече в дагестанском селе Ботлихе с ополченцами, участвовавшими в борьбе с боевиками, которые напали на Дагестан в 1999 году. «Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю», – отметил Путин.
- 7 сентября Хабиб выиграл у Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
- Следующим соперником Нурмагомедова может стать американец Тони Фергюсон.
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