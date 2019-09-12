Президент России Владимир Путин проведет встречу с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Об этом глава России сообщил на встрече в дагестанском селе Ботлихе с ополченцами, участвовавшими в борьбе с боевиками, которые напали на Дагестан в 1999 году. «Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю», – отметил Путин.

7 сентября Хабиб выиграл у Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Следующим соперником Нурмагомедова может стать американец Тони Фергюсон.

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