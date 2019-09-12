Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

«Победа убедительная. Я видел бой. Молодец. Хороший удушающий прием, классический. На горло ты ему не давил, я видел.

С двух сторон зажимал, как положено. Все по-честному», – сказал Путин, комментируя победу Хабиба над Дастином Порье.

Бой между Нурмагомедовым и Порье прошел 7 сентября в рамках турнира UFC 242.

Победа позволила Хабибу во второй раз защитить титул чемпиона UFC в легком весе.

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