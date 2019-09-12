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«Хороший удушающий». Путин похвалил Хабиба и поздравил с победой
Встречи президента с Нурмагомедовым стали традицией.
Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.
«Победа убедительная. Я видел бой. Молодец. Хороший удушающий прием, классический. На горло ты ему не давил, я видел.
С двух сторон зажимал, как положено. Все по-честному», – сказал Путин, комментируя победу Хабиба над Дастином Порье.
- Бой между Нурмагомедовым и Порье прошел 7 сентября в рамках турнира UFC 242.
- Победа позволила Хабибу во второй раз защитить титул чемпиона UFC в легком весе.
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