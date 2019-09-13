Билеты на ноябрьский турнир UFC в Москве стоят от 2 до 32 тысяч рублей

12 сентября открылась продажа билетов на турнир UFC в Москве.

Ивент пройдет на «ЦСКА Арене», вместимость конфигурации составит 14 тысяч зрителей. Стоимость билетов будет варьироваться от 2 тысяч рублей до 32 тысяч за место у клетки, сообщает ТАСС.

Главным боем турнира будет поединок между россиянином Александром Волковым и бразильцем Джуниором дос Сантосом.

Турнир пройдет 9 ноября.

UFC Москва станет третьим турниром промоушна в России.

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