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Билеты на ноябрьский турнир UFC в Москве стоят от 2 до 32 тысяч рублей
Промоушн вскоре приедет в столицу России.
12 сентября открылась продажа билетов на турнир UFC в Москве.
Ивент пройдет на «ЦСКА Арене», вместимость конфигурации составит 14 тысяч зрителей. Стоимость билетов будет варьироваться от 2 тысяч рублей до 32 тысяч за место у клетки, сообщает ТАСС.
Главным боем турнира будет поединок между россиянином Александром Волковым и бразильцем Джуниором дос Сантосом.
- Турнир пройдет 9 ноября.
- UFC Москва станет третьим турниром промоушна в России.
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