Фергюсон: «Хабиби – парень, которому нужно съесть тирамису в четверг»
Чем ответит дагестанец?
Американский боец Тони Фергюсон потроллил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Отбрось пешки назад. Хабиби – это сорт парня, которому нужно съесть тирамису в четверг. Опять все начинается», – написал Фергюсон в твиттере.
- Хабиб Нурмагомедов 7 сентября победил Дастина Порье и защитил чемпионский титул в легком весе. Тони – официальный следующий претендент на титульный поединок.
- UFC четырежды пыталась свести Хабиба и Тони, но всякий раз поединок срывался по причине травмы или проблем со здоровьем одного из бойцов.
- В марте 2017-го Нурмагомедов перед боем был госпитализирован из-за осложнений после сгонки веса. Фергюсон намекнул, что Хабиб во время подготовки ел тирамису.
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