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Фергюсон: «Хабиби – парень, которому нужно съесть тирамису в четверг»

Фергюсон: «Хабиби – парень, которому нужно съесть тирамису в четверг»
Eurosport

1 час назад

Чем ответит дагестанец?

Американский боец Тони Фергюсон потроллил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Отбрось пешки назад. Хабиби – это сорт парня, которому нужно съесть тирамису в четверг. Опять все начинается», – написал Фергюсон в твиттере.

  • Хабиб Нурмагомедов 7 сентября победил Дастина Порье и защитил чемпионский титул в легком весе. Тони – официальный следующий претендент на титульный поединок.
  • UFC четырежды пыталась свести Хабиба и Тони, но всякий раз поединок срывался по причине травмы или проблем со здоровьем одного из бойцов.
  • В марте 2017-го Нурмагомедов перед боем был госпитализирован из-за осложнений после сгонки веса. Фергюсон намекнул, что Хабиб во время подготовки ел тирамису.

«Они просто кучка хулиганов». Фергюсон рассказал о стычке с Хабибом и его командой

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