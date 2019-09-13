Российский боец MMA Вячеслав Дацик прокомментировал слова Александра Емельяненко, который выразил готовность сразиться с десятью представителями тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и силового экстрима сразу после боя с Михаилом Кокляевым.

«Во-первых, с бойцами он сражаться не будет, его два бойца утрамбуют нормальные. Качки – это не бойцы, качки – это мягкие пуфики для битья. Если этот пуфик для битья его схватит, то второй ему накостыляет. Параллельно, по очереди, если дыхалка есть, можно, конечно, их всех перехлопнуть. Ну а так занимается просто клоунадой из серии Макса Новоселова.

Саша Емельяненко – он же у нас вообще чемпион. В Австралии или где там у него бой был. Человеку бьют в бороду, человек падает в нокаут, а потом смотрит на замедленном просмотре – а кулак вообще бороды не коснулся. Он у нас мастер по бесконтактному каратэ. Мне не надо десяток людей, я его и так порву. Сейчас я после тюрьмы восстановлюсь, наберу форму. Наш бой по-любому состоится, и по-любому он получит ***** [люлей]», – заявил Дацик в беседе с Пятым каналом.

Дацик и Емельяненко конфликтуют около десяти лет. Однако поединок между бойцами пока так и не состоялся.

Дата боя между Емельяненко и Кокляевым еще не назначена, но контракт на поединок уже подписан.

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