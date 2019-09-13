Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне обратился к ирландцу Конору Макгрегору.

«Как вы думаете, он вернется? Я имею в виду, черт возьми, было столько разговоров, прошло столько лет. Для меня гнаться за боем с Макгрегором уже не имеет смысла.

Конор, так ты собираешься драться? Брат, давай уже *** [испражняйся], либо слезай с горшка», – приводит слова Серроне BJPenn.

Последний бой Конора датирован октябрем прошлого года.

Тогда Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229.

Порье: «Спасибо Хабибу за очередной тяжелый жизненный урок»

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