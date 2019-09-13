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Серроне – Макгрегору: «Ты собираешься драться? Слезай с горшка»
Давай, Конор, пора!
Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне обратился к ирландцу Конору Макгрегору.
«Как вы думаете, он вернется? Я имею в виду, черт возьми, было столько разговоров, прошло столько лет. Для меня гнаться за боем с Макгрегором уже не имеет смысла.
Конор, так ты собираешься драться? Брат, давай уже *** [испражняйся], либо слезай с горшка», – приводит слова Серроне BJPenn.
- Последний бой Конора датирован октябрем прошлого года.
- Тогда Макгрегор уступил Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229.
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