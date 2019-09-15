Джастин Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде поединка в рамках UFC Fight Night 158.

Гэтжи попал мощным правым боковым и добил Ковбоя, после чего рефери остановил бой.

После победы Гэтжи рассказал, с кем бы хотел драться дальше: «Ирландец [Конор Макгрегор] в отставке. Я хочу драться с реальными бойцами. Например, с победителем боя Хабиб – Фергюсон».

В ММА у Гэтжи 21 победа и два поражения – оба пришлись на бои в рамках UFC.

Серроне потерпел второе поражение подряд.

Серроне – Макгрегору: «Ты собираешься драться? Слезай с горшка»

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