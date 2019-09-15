Бразильский боец выполнил во время боя колесо и сальто назад, но все равно проиграл
Зато было эффектно.
Бразильский боец ММА Мичел Перейра сделал несколько ярких трюков во время поединка против Тристана Коннели.
Спортсмен несколько раз подряд исполнил колесо, прыгал с отталкиванием от сетки, а в одном из эпизодов пытался ударить лежащего соперника, сделав сальто назад.
Правда, это не помогло Перейре – Коннели выиграл бой единогласным решением судей.
- Первоначально с Перейрой должен был сразиться русский боец Сергей Хандожко, но он не приехал в Ванкувер из-за проблем с визой.
- Коннели вышел на замену Хандожко за 5 дней до боя.
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