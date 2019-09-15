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Бразильский боец выполнил во время боя колесо и сальто назад, но все равно проиграл

Бразильский боец выполнил во время боя колесо и сальто назад, но все равно проиграл
Eurosport

1 час назад

Зато было эффектно.

Бразильский боец ММА Мичел Перейра сделал несколько ярких трюков во время поединка против Тристана Коннели.

Спортсмен несколько раз подряд исполнил колесо, прыгал с отталкиванием от сетки, а в одном из эпизодов пытался ударить лежащего соперника, сделав сальто назад.

Правда, это не помогло Перейре – Коннели выиграл бой единогласным решением судей.

  • Первоначально с Перейрой должен был сразиться русский боец Сергей Хандожко, но он не приехал в Ванкувер из-за проблем с визой.
  • Коннели вышел на замену Хандожко за 5 дней до боя.

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