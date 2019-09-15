Кадыров назвал лигу Akhmat сильнейшей в мире. Кто ее хозяин, откуда берутся деньги и чем UFC хуже

Президент Чечни Рамзан Кадыров посетил бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье и разочаровался. «Я еще раз убедился, что наша лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat является сильнейшей в мире. В ней больше зрелищности и бескомпромиссности в поединках высококлассных бойцов», – написал в инстаграме Рамзан Ахматович. Но сила лиги определяется не только мощью ее гладиаторов: менеджмент и ведение бизнеса – вторая сторона медали. И здесь тезис о превосходстве ACA над остальными турнирами мира уже неоднозначен.

Лиги можно сравнить по трем пунктам: менеджмент и руководство, ориентация на заработок и организация шоу.

Менеджмент и руководство

В 2016-м UFC продали лигу за четыре миллиарда долларов конгломерату из известных компаний WME-IMG, Silver Lake, KKR, MSD Capital и MSD Partners. Одним из совладельцев стал самый успешный голливудский агент Ари Эммануэль, с именем которого связывают бурное развитие промоушена в последние три года (стоимость выросла до 7 млрд).

В истории Absolute Championship Akhmat тоже было крупное потрясение. Промоушен возник почти год назад после слияния Absolute Championship Berkut (ACB) и Всемирного бойцовского чемпионата «Ахмат» (WFCA). Основатель ACB Майрбек Хасиев назвал это покупкой «Ахмата». Сумма, за которую «Беркут» поглотил клуб, не называется. Президентом ACA стал Алексей Яценко – бывший руководитель промоушена TECH-Krep.

В отличие от UFC – достаточно прозрачного бизнеса – ACA оставляет кучу вопросов. Например, кто реальный ее владелец. Яценко в интервью «Спорт-Экспрессу» сказал, что Кадыров только следит за успехами и недочетами лиги как главный болельщик и ограничивается советами. А что касается управления организации, то все из ACB плавно перетекло в ACA. То есть номинальный владелец – основатель ACB Майрбек Хасиев.

Майрбека Сулумбековича представляют как одного из наиболее уважаемых граждан Чеченской Республики. По образованию врач, кандидат наук, он познакомился с Рамзаном Кадыровым во время Чеченской войны. В 2007-м Рамзан Ахматович назначил его главным экспертом Главного бюро медико-социальной экспертизы по Чеченской Республике. У Хасиева минимум 25 орденов и медалей. На вопрос, откуда у его промоушена деньги, герой Чечни сказал: «Все от всевышнего. Аллах дает. А у него деньги не кончаются».

То же самое говорил сам Кадыров, когда его спросили об источниках финансирования республики: «Аллах дает. Не знаю. Откуда-то берутся деньги». Похоже, что Чечня и ACA живут на одни и те же деньги, и хозяин у них общий.

Ориентация на заработок

UFC ориентирован на создание продающегося продукта и заработок денег. В 2017-м лига заработала рекордные 700 миллионов долларов. При этом в одном из декабрьских ивентов 14 бойцов получили в качестве гонораров скромные 10 тысяч долларов. Весь доход складывается из четырех источников:

1) Билеты – стоимость проходок на матч Хабиба и Конора начиналась с 200 долларов и заканчивалась 2,5 тысячами баксов. Всего на матч пришло более 20 тысяч человек, а суммарный доход ивента составил 17 миллионов баксов.

2) Реклама и спонсорство – о каждом ивенте UFC пишут сотни публикаций в день, и только сумасшедший не хотел бы разместить свой логотип возле бойцов – будь то водичка на пресс-конференции или надпись под ногами бойцов в октагоне.

Хабиб Нурмагомедов – Конор МакгрегорGetty Images

3) Кабельные трансляции pay-per-view (заплатил – посмотрел) – бой Хабиба и Конора стримили рекордные 2,4 млн человек. Это принесло UFC 180 млн долларов.

4) Продажа мерча – даже в самом захолустной дыре мира найдется хотя бы один человек в футболке UFC.

При этом UFC действительно проигрывает ACA в очень важной составляющей – гонорары. В феврале 2018-го Альберт Туменов рассказал, сколько получал в UFC и ACB, поглотившей «Ахмат»: «Сейчас в ACB платят больше, чем в UFC, когда я выступал. Хотя у меня и там был неплохой контракт. Например, новичкам сейчас в UFC платят 10 тысяч долларов за бой и 10 тысяч долларов за победу. Мне этого было мало. Я получал 22+22 в последних боях».

В открытом доступе есть цифры с ACB 77, прошедшего в 2017-м. Посещаемость – 7,5 тысяч, Просмотры – 6 млн (4 по телику и 2 онлайн), доход – 500 тысяч долларов или 34 млн рублей (17 от спонсоров и 17 с билетов). Но не нужно путать просмотры в России с США – на тот момент только в одной из этих стран люди готовы были платить за трансляции. Сейчас pay-per-view есть и у ACA, но и спиратить труда не составляет.

Еще одно важное расхождение с UFC – детские и женские бои. Клуб «Ахмат», теперь входящий в ACA, прославился трансляцией детских драк по федеральному телевидению еще два года назад. А в UFC популярны женские бои – иногда даже более, чем мужские. Например, 31 декабря 2017-го в Лас-Вегасе победители главных боев вечера UFC 219 Кристиан Жустино и Хабиб Нурмагомедов заработали соответственно 590 тысяч долларов и 212 тысяч.

Ронда Роузи и Аманда НунишEurosport

«Что ты за лига, UFC, где телки получают денег больше, чем мужики!» – удивился Хасиев. В его организациях не только не проводятся женские бои – на турнирах в Чеченской Республике нет ринг-герлс. Но UFC знает, за что платит девушкам. Два боя Ронды Роузи (против Нуньес и Холм) входят в десятку самых просматриваемых боев в истории UFC: в общей сложности их посмотрели 2,2 млн человек онлайн – практически столько же, сколько культовую драку Хабиба и Конора. Насколько доходны детские бои – неизвестно.

Организация шоу

Качественное достижение ACB – промоушен несколько лет назад осознал, что глупо привозить одноразовых иностранных бомжей на убой кавказским машинам, и начал подписывать долгосрочные контракты, чтобы бойцы были мотивированными несколько боев кряду. Но в плане шоу это так и осталось местечковым приколом: ни яркого разогрева, как в UFC, ни интересных артистов. Это выставляется, как достижение: «Мы за конкурентные и честные поединки. Наш зритель приходит на турниры ACB именно за этим, а не за песнями и выступлением цирковых артистов. ACB – меньше шоу, больше боев», – говорят в промоушене.

С главным болельщиком АСА Рамзаном Кадыровым остается только согласиться: бои в его любимой лиге бывают гораздо кровожаднее и зрелищнее, чем в UFC и Bellator, гонорары круче, а подаренные бойцам дорогие машины вызывают зависть. Но атмосфера вокруг самой организации вряд ли позволит Absolute Championship Akhmat хоть немного подобраться к UFC в бизнес-составляющей. Правда, заработок денег лиге, возможно, и не важен.

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