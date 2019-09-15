Боец русского происхождения победил удушающим приемом, который называется «перуанский галстук»
Еще один крутой удушающий в коллекцию.
Латвийско-канадский боец MMA русского происхождения Михаил Циркунов необычным удушающим приемом победил австралийца Джимми Курта в рамках турнира UFC Fight Night 158, прошедшего в канадского Ванкувере.
На четвертой минуте Циркунов применил захват, который называется «перуанский галстук». Соперник сдался – это его первое поражение в UFC.
- Для Циркунова победа стала 15-й в MMA в 20 боях.
- 32-летний боец лидирует в полутяжелом дивизионе по числу побед удушающими приемами.
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