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Боец русского происхождения победил удушающим приемом, который называется «перуанский галстук»

Боец русского происхождения победил удушающим приемом, который называется «перуанский галстук»
Eurosport

31 мин. назад

Еще один крутой удушающий в коллекцию.

Латвийско-канадский боец MMA русского происхождения Михаил Циркунов необычным удушающим приемом победил австралийца Джимми Курта в рамках турнира UFC Fight Night 158, прошедшего в канадского Ванкувере.

На четвертой минуте Циркунов применил захват, который называется «перуанский галстук». Соперник сдался – это его первое поражение в UFC.

  • Для Циркунова победа стала 15-й в MMA в 20 боях.
  • 32-летний боец лидирует в полутяжелом дивизионе по числу побед удушающими приемами.

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