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Объявлена дата боя Емельяненко-младшего и Кокляева
Еще полтора месяца.
В интернете появилась афиша к поединку между бойцом MMA Александром Емельяненко и спортсменом из силовых видов Михаилом Кокляевым.
Бой пройдет 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве по правилам бокса, всего будет четыре раунда по три минуты. Лозунг поединка – «битва стихий».
- Кокляев – многократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. Пробовал себя во многих дисциплинах (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, силовой экстрим).
- У Емельяненко 36 боев на профессиональном уровне: 28 побед, 1 ничья, 8 поражений.
- Емельяненко около десяти лет конфликтует с Вячеславом Дациком. Однако поединок между бойцами пока так и не состоялся.
Емельяненко-младший подписал контракт на бой с Кокляевым и порвал на себе рубашку
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