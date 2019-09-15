В интернете появилась афиша к поединку между бойцом MMA Александром Емельяненко и спортсменом из силовых видов Михаилом Кокляевым.

Бой пройдет 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве по правилам бокса, всего будет четыре раунда по три минуты. Лозунг поединка – «битва стихий».

Кокляев – многократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. Пробовал себя во многих дисциплинах (тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, силовой экстрим).

У Емельяненко 36 боев на профессиональном уровне: 28 побед, 1 ничья, 8 поражений.

Емельяненко около десяти лет конфликтует с Вячеславом Дациком. Однако поединок между бойцами пока так и не состоялся.

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