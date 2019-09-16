Ирландский боец UFC Конор Макгрегор снова намекнул на возвращение в октагон.

«Дублин, 14 декабря», – написал 31-летний ирландец в твиттере.

14 декабря у UFC действительно запланирован турнир, но не в Дублине, а в Лас-Вегасе.

Последним боем Макгрегора был поединок против Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года – Хабиб выиграл удушающим приемом в четвертом раунде.

Конор объявил о завершении карьеры в MMА, а потом передумал. Имя его следующего соперника до сих пор не названо.

Конор Макгрегор уже завершил карьеру. В чем его величие

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