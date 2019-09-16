Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер считает, что Тони Фергюсон заслужил титульный бой против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Фергюсон заслужил титульный поединок, это будет интересный бой. Не могу сказать, кто победит – будет важно навязать свой стиль боя. Тони любит грязный бой с коленями и локтями, Хабиб предпочитает вести поединок в партере. Выбрать очень сложно», – цитирует 38-летнего канадца MMA Mania.

7 сентября Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.

Сен-Пьер и Фергюсон названы в числе возможных соперников Хабиба на следующий бой.

«Защищай титул или потеряешь его». Фергюсон жаждет боя с Хабибом

Качай приложение Eurosport для iOS или Android