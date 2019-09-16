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Сен-Пьер: «Фергюсон заслуживает титульный бой с Хабибом»
Кто-то из них точно подерется с Нурмагомедовым.
Бывший чемпион UFC Жорж Сен-Пьер считает, что Тони Фергюсон заслужил титульный бой против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Фергюсон заслужил титульный поединок, это будет интересный бой. Не могу сказать, кто победит – будет важно навязать свой стиль боя. Тони любит грязный бой с коленями и локтями, Хабиб предпочитает вести поединок в партере. Выбрать очень сложно», – цитирует 38-летнего канадца MMA Mania.
- 7 сентября Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
- Сен-Пьер и Фергюсон названы в числе возможных соперников Хабиба на следующий бой.
«Защищай титул или потеряешь его». Фергюсон жаждет боя с Хабибом
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