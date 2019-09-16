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«Думал, ты будешь драться с Хабибом в Москве». Аскрен простебал анонс Макгрегора

«Думал, ты будешь драться с Хабибом в Москве». Аскрен простебал анонс Макгрегора
Eurosport

1 час назад

Достойная подколка.

Американский боец UFC Бен Аскрен отреагировал на анонс ирландца Конора Макгрегора.

«14 декабря в Дублине? А я думал, что ты будешь драться с Хабибом в Москве», – написал Аскрен в твиттере.

  • После победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье, Конор написал: «Бронируйте реванш в Москве», намекая на новый поединок с дагестанцем.
  • Соперник Макгрегора по дублинскому ивенту пока неизвестен.

«Дублин, 14 декабря». Конор снова намекнул на возвращение в октагон

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