Американский боец UFC Бен Аскрен отреагировал на анонс ирландца Конора Макгрегора.

«14 декабря в Дублине? А я думал, что ты будешь драться с Хабибом в Москве», – написал Аскрен в твиттере.

После победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье, Конор написал: «Бронируйте реванш в Москве», намекая на новый поединок с дагестанцем.

Соперник Макгрегора по дублинскому ивенту пока неизвестен.

«Дублин, 14 декабря». Конор снова намекнул на возвращение в октагон

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