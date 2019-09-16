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«Думал, ты будешь драться с Хабибом в Москве». Аскрен простебал анонс Макгрегора
Достойная подколка.
Американский боец UFC Бен Аскрен отреагировал на анонс ирландца Конора Макгрегора.
«14 декабря в Дублине? А я думал, что ты будешь драться с Хабибом в Москве», – написал Аскрен в твиттере.
- После победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье, Конор написал: «Бронируйте реванш в Москве», намекая на новый поединок с дагестанцем.
- Соперник Макгрегора по дублинскому ивенту пока неизвестен.
«Дублин, 14 декабря». Конор снова намекнул на возвращение в октагон
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