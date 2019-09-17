Узбекский боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов заключил контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом спортсмен сообщил в инстаграме.

Мурадов подчеркнул, что он – первый узбек, подписавший соглашение с UFC. «Всем вам спасибо за вашу поддержку, за вашу веру в меня. Ин ша Аллах, вместе мы идем за очередной победой», – отметил боец.

Сейчас на счету Мурадова 23 поединка по правилам MMA (+17, -6).

Дата дебюта Мурадова в UFC пока неизвестна.

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