Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов дал интервью Первому каналу. Ниже – самые интересные фрагменты.

О поддержке мамы

Подготовку [к бою] особо не обсуждаем. Мама всегда говорит: «Сынок, делай свое. Переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить. Сделай болевой удушающий и пускай постучит, чтобы на этом закончилось».

О следующем бое

Переговоры с UFC велись и ведутся. Я очень хочу подраться в России. Нужно было бы где-нибудь в Москве или в Питере. Я очень хочу. Идут переговоры, и я где-то на процентов 80 уверен, что мой следующий бой пройдет в России.

Хабиб Нурмагомедов, UFC 242Getty Images

О дне рождения

Я даже забыл, что у меня день рождения скоро. Вы только мне напомнили. Идеальный день рождения? Я даже не знаю. 20 числа где я буду? Где я буду, тоже особо не уверен. Я не любитель праздновать день рождения, честно. Я не помню, чтобы я вообще праздновал день рождения. Это для меня не праздник.

Не знаю, для кого-то это может звучать странно. А что праздновать-то? Ты каждый год стареешь, чего праздновать-то? Еще на один шаг ближе к смерти, как говорится. Но 31 год – это уже дата немаленькая. Я в детстве, когда мне было 15-16, когда видел тридцатилетних, думал: они уже старые. А не успел моргнуть и мне уже 31. Но это жизнь, которая не щадит никого, она идет. В этом плане хочется быть дома, наверное.

О своем рекорде

Цифры до сих пор не ставил. Но сейчас, когда 28 стало, про себя думаю: тридцатка нормально будет, 30:0 было бы хорошо. Минимум 3-4 боя надо провести. Но я думаю, что 30 как минимум должно быть.

7 сентября Хабиб победил американца Дастина Порье на турнире UFC 242.

Победа над Порье позволила Нурмагомедову во второй раз защитить титул чемпиона UFC в легком весе.

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