Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли заявил, что хотел бы встретиться в октагоне с Хабибом Нурмагомедовым.

«Бой Нурмагомедова с Порье было весело смотреть. Хочу бой с Хабибом. У меня лучшая защита от тейкдаунов в истории спорта. Таких парней, как он, не так много. Нурмагомедов – единственный в своем роде. Это не то, что я хочу его за что-то покарать или сделать ему больно, это будет что-то вроде военного зрелища. Хабиб – потрясающий, я его большущий фанат.

Хорошо, что в этой весовой категории ему осталось один или два боя, которые имеют значение. Он изо всех сил пытается влезть в 70 кг. Но мне нужно вернуть чемпионский пояс, чтобы поединок не был бессмысленным. Нам даже не придется подгонять веса, ведь можно встретиться в октагоне в промежуточной категории. С трудом уложусь в нужный вес, но за хороший чек все возможно.

Ты знаешь, что бой с Хабибом принесет тебе лучший из возможных гонораров. У Порье были поединки с Эдди Альваресом, Джастином Гэйджи, Максом Холлоуэем и сейчас с Хабибом. Конечно, он проиграл ему, все проигрывали Хабибу!» – сказал Вудли в шоу The Hollywood Beatdown на TMZ Sports.

Хабиб Нурмагомедов защитил пояс в легкой категории на UFC 242 удушающим приемом в поединке с Дастином Порье.

Тайрон Вудли выступал в весе до 77 кг. Он с июля 2016-го владел титулом UFC в полусредней категории, пока в марте 2019-го не проиграл Камару Усману.

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