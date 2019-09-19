Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев выразил сомнение, что боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов тренировался с настоящим медведем.

«Хабиб детстве тренировался с медведем? А что это за история про медведя? Впервые слышу. С настоящим медведем? И этому верят?! Я о повадках медведей, в том числе маленьких, знаю не понаслышке. Скорее всего, это такая красивая история», – цитирует Валуева Sport24.

Ранее зоозащитники осудили Хабиба за его обращение с медведями и призвали UFC пересмотреть сотрудничество с дагестанским бойцом.

7 сентября Хабиб победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Следующий соперник Нурмагомедова пока неизвестен.

«Деритесь с соперниками-людьми». Зоозащитники пожаловались UFC на Хабиба за борьбу с медведем

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