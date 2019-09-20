Если YouTube – это новый телевизор, то влогеры – новые телезвезды. Староверы не воспринимают их как селебрити, хотя по влиянию на массовую аудиторию они давно обгоняют Ларри Кинга или ворчунов с CNN. То же происходит с их гонорарами. В 2014 году шведский король ютуба PewDiePie заработал 12 миллионов долларов – больше, чем признанные и оскароносные Гвинет Пэлтроу и Мэрил Стрип.

Звезды главного видеохостинга планеты развлекают зрителей не только обзорами на смешные падения людей и даже не только в интернете. Логан Пол за четыре года набрал только на одном канале почти 20 миллионов подписчиков, его влоги посмотрели 4,6 миллиарда раз. Пол начинал с забавных видосов, когда ему было 10, – записывал дурацкие пранки с велосипедным гудком на семейную видеокамеру.

Он раскручивал канал, но пришел к славе через короткие шестисекундные ролики на Vine. В 19 лет Логан понял, что не хочет изучать промышленную инженерию, и переехал в Голливуд. Он снял квартиру в доме, где жили 15 самых успешных вайнеров мира (угадайте название улицы – правильно, Vine Street), и взялся за контент.

В 2015-м Пол снял, как . Людям настолько понравились эффектный героизм смазливого парня и два выполненных сальто над проезжающими авто, что за две недели вайн набрал 20 миллионов кликов. Спустя четыре года видео посмотрели уже 52,7 млн раз, и это число будет только расти. «Хочу быть самым крупным создателем развлечений в мире», – ставил амбициозную задачу Логан.

Полноценно на YouTube Пол перебрался в сентябре 2016-го, за месяц до того как Twitter отключил загрузку новых роликов на Vine. С тех пор он стал полноценной знаменитостью – снялся в паре сериалов на американском ТВ, был лицом рекламных кампаний Pepsi и HBO, срежиссировал псевдодокументальный фильм о том, что Земля плоская, и даже попал в новых «Спасателей Малибу», но не вошел в итоговый монтаж.

Сейчас главное дело его жизни – боксерский поединок с британским влогером KSI. Оладжиде Олатунджи (настоящее имя ютубера) в феврале 2018-го выиграл пояс чемпиона YouTube по боксу и вызвал на новый бой младшего брата Пола Джейка. Тут за дело взялся Логан – он согласился на махач с KSI, а Пол-джуниор в андеркарде получил в соперники брата британца Деджи.

Газета The Independent еще до старта назвала их драку в ринге крупнейшим интернет-событием в истории и самым серьезным боем белых воротничков. И было за что: ютуберы согнали полную «Манчестер Арену» и продали 21 тысячу билетов (самый дешевый – 33 евро, самый дорогой – 555 евро) в зрительный зал.

У боя была и платная трансляция на YouTube, за которую жители Британии платили 8,4 евро, а американцы – 9 евро. Поединок промоутировал крутой менеджер Эдди Хирн (продал 90-тысячный «Уэмбли» для драки Кличко и Джошуа, продвигает карьеры Головкина и Усика), а легендарный анонсер Майкл Баффер объявил боксеров коронной фразой Let’s Get Ready to Rumble.

Пол с KSI вышли в шлемах, чтобы не помять лица, но мочили друг друга все шесть трехминутных раундов. Под конец они выдохлись и все чаще шли в клинч, поэтому бой закончился ничьей решением большинства – двое судей дали файтерам равные баллы, еще один присудил победу Олатунджи.

Ютуберы явно остались довольны. Таблоиды вроде Daily Mirror, The Sun и Metro писали, что бойцы заработали со всего поединка примерно 170 миллионов евро и поделили их между собой поровну, но более авторитетная The Times со ссылкой на экспертов бокса оценила выручку каждого примерно в 35-45 миллионов евро. Для примера: Хабиб Нурмагомедов за защиту пояса с Дастином Порье выбил у UFC гонорар в 5,5 миллиона евро и был вполне доволен прибавкой.

Совсем скоро Логан Пол проведет реванш с KSI, но теперь на своей территории – Staples Center уже продает билеты на новую драку ютуберов в ноябре 2019-го. За трансляцию взялся онлайн-сервис DAZN, который в телевизионной индустрии называют спортивным нетфликсом. Их агенты продают международные ТВ-права, а букмекеры принимают ставки на нового обладателя чемпионского пояса YouTube.

Логан Пол, пресс-конференция перед боем с KSIGetty Images

А еще Пол приметил следующего соперника. Еще до встречи с KSI Логан заявлял, что хочет сразиться в UFC с Конором Макгрегором, а в середине сентября 2019-го вновь напрыгнул на Ноториуса. «Клянусь богом, я подерусь с Конором. Он, ***** [блин], бьет стариков по лицу. Он же просто ударил его! Он двинул ему кулаком и просто вернулся к бокалу с виски. Эти ирландцы дикие. Никаких претензий к Эдди Хирну, но я фанат ММА. Хочу выйти в октагон после боя с KSI», – выпалил Пол.

У него есть база и техника – в школе ютубер серьезно занимался борьбой и даже становился пятым в юношеском чемпионате штата. Но в колледже нужно было делать выбор, и Логин бросил спорт. «Дэйна Уайт, ты смотришь? – заочно спросил у главы UFC блогер. – Забронируй для меня какой-нибудь ивент».

Конору нужно опасаться стиля Пола. В конце концов, в последнем поединке Макгрегор тоже проиграл борцу.

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