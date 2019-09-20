Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, когда ждать возвращения в октагон Конора Макгрегора.

«Уверен, вы видели его запись в твиттере. Конор хочет драться в Дублине 14 декабря. Но в этот день у нас запланирован турнир в Лас-Вегасе. Если его не будет на этом ивенте, то, скорее всего, он вернется в начале года», – отметил Уайт в твиттере.

Последним боем Макгрегора был поединок против Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года – Хабиб выиграл удушающим приемом в четвертом раунде.

Конор объявил о завершении карьеры в MMА, а потом передумал. Имя его следующего соперника до сих пор не названо.

Конор Макгрегор уже завершил карьеру. В чем его величие

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