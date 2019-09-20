Getty Images
«Победитель забирает все». Давний враг Макгрегора хочет побить Конора кулаками
Это был бы очень горячий поединок, но, скорее всего, ирландец выберет другой вариант.
Американский боксер Поли Малиньяджи бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору.
«Я говорю это уже много лет: я бы подрался с Конором на условиях, что победитель забирает все. Тот, кто проиграет, не получит ни копейки. Я за такой вариант. Да, в октагоне он сделает меня. Но мы можем подраться на кулаках, можем устроить боксерский поединок.
Конор – большой флоп, он скорее продаван, чем реальный боец. Он хоть раз защитил свой титул в UFC? Что он вообще сделал? Его пристрелили, когда ему исполнилось 31», – приводит слова Малиньяджи The Sun.
- Малиньяджи и Макгрегор были друзьями, Поли готовил Конора к боксерскому поединку против Флойда Мэйуэзера.
- Затем мужчины поссорились, и Малиньяджи провел кулачный бой против друга Макгрегора Артема Лобова, в котором потерпел поражение.
YouTube-блогер вызвал Конора на бой. Он получает за поединки в 7 раз больше Хабиба
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте