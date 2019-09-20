Американский боксер Поли Малиньяджи бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору.

«Я говорю это уже много лет: я бы подрался с Конором на условиях, что победитель забирает все. Тот, кто проиграет, не получит ни копейки. Я за такой вариант. Да, в октагоне он сделает меня. Но мы можем подраться на кулаках, можем устроить боксерский поединок.

Конор – большой флоп, он скорее продаван, чем реальный боец. Он хоть раз защитил свой титул в UFC? Что он вообще сделал? Его пристрелили, когда ему исполнилось 31», – приводит слова Малиньяджи The Sun.

Малиньяджи и Макгрегор были друзьями, Поли готовил Конора к боксерскому поединку против Флойда Мэйуэзера.

Затем мужчины поссорились, и Малиньяджи провел кулачный бой против друга Макгрегора Артема Лобова, в котором потерпел поражение.

YouTube-блогер вызвал Конора на бой. Он получает за поединки в 7 раз больше Хабиба

Качай приложение Eurosport для iOS или Android