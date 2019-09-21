Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал будущий поединок Хабиба Нурмагомедова за защиту чемпионского пояса в легком весе.

«Бой с Тони Фергюсоном из тех, которые должны произойти. Мы организовывали его четыре раза, поэтому рассчитываем, что сейчас он, наконец, случится. Этот поединок действительно имеет смысл.

Бой Хабиба с Жоржем Сен-Пьером также может состояться. Посмотрим, что произойдет с Фергюсоном.

Раньше у Тони были возможности, которые он не использовал. Так что если он оступится и на этот раз, мне будет интересно поговорить о возвращении с Сен-Пьером», – цитирует Уайта MMA Fighting.

В июне 2019-го президент UFC официально подтверждал, что Фергюсон встретится с победителем боя Нурмагомедова с Дастином Порье.

Жорж Сен-Пьер ушел из промоушена в 2013-м, вернулся на один бой в 2017-м, выиграл его и в 2019-м официально объявил о завершении карьеры.

«Скоро увидимся, ниндзя Хабиб». Что известно о будущем поединке Нурмагомедова и Фергюсона

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