Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон прокомментировал претензии зоозащитной организации «Люди за бережное уважение с животными» к бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову.

«Если они считают, что борьба с медведями – это плохо, то подождите, пока PETA узнает, что Хабиб делает с овцами», – заявил Ковингтон в твиттере.

Кажется, у Колби это что-то личное к Хабибу. В октябре 2018-го после боя Нурмагомедова с Конором Макгрегором американец написал в твиттере: «Если бы вы знали, что люди Кебаба делали с овцами у себя на родине, вы бы не подходили к ним так близко. Хабиб – грязное животное. Так отбрасывают спорт на 20 лет назад, тупой ****** [любитель овец]».

В декабре 2018-го он также прокомментировал прыжок Хабиба из клетки во время боя с Конором. «Хуже для MMA уже не будет. Мы достигли низшей точки, когда любитель овец Хабиб выпрыгнул из октагона и поставил под угрозу жизни невинных людей», – заявил Ковингтон.

В июне 2018-го Колби Ковингтон одолел Рафаэла дус Анжуса и завоевал временный чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.

Хабиб Нурмагомедов в сентябре 2019-го одержал 28-ю победу в промоушене в поединке с Дастином Порье и защитил титул в легкой весовой категории.

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