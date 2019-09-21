Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик заявил, что на него совершили покушение.

Вечером 19 сентября он приехал к дому бизнесмена Андрея Бобылева в поселке в Ленинградской области. У Дацика и Бобылева были совместные доли в строительной фирме. Вячеслав привез компаньону статуэтки лягушек и Фемиды, которые тот оставил в офисе компании.

«Одна лягушка – большая полуметровая, и другие поменьше. В дом я к нему не заходил, а стал выставлять этих лягушек перед воротами.

И этот дебил из травмата (это уже потом выяснилось, патроны нашли сотрудники полиции) начал в меня шмалять. Три или четыре раза шмальнул. У меня над головой пули просвистели. Говорю ему: «Ты чего, дебил? Давай, выходи и стреляй в упор. Тебя уже в «Крестах» ждут!»

Мы остались на месте, вызвали полицию по факту стрельбы. Ему же надо оправляться, и он где-то нашел муляж гранаты – полиция больше часа ехала. Выкинул этот муляж – мол, стрелял в меня из-за гранаты», – заявил Дацик в интервью «Спорт-Экспрессу».

Рыжий Тарзан отметил, что написал на Бобылева заявление о покушении. Приехавшая полиция не задержала нападавшего. Также боец выложил эпизод со стрельбой на странице ВКонтакте.

Вячеслав Дацик начал карьеру в ММА в 1999 году, однако несколько раз попадал в тюрьму за разбой и грабежи. Также 39-летний спортсмен проходил лечение в психиатрических лечебницах.

В апреле 2019-го Дацик провел бой с ютубером Артемом Тарасовым. Ему присудили техническое поражение за запрещенный прием против соперника.

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