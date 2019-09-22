На турнире UFC болельщики озверели и забросали октагон бутылками

В ночь с субботы на воскресенье в рамках UFC Fight Night 159 встретились Яир Родригес и Джереми Стивенс. Бой был прерван в самом начале после того как Родригес попал Стивенсу пальцами в глаз.

Пострадавший получил пять минут на восстановление, но почти ничего не видел, поэтому бой закончили. Болельщики возмутились таким исходом и забросали октагон бутылками. Когда Стивенс покидал арену в сопровождении охраны, в него полетели различные предметы.

Дебютный бой Аскара Аскарова с мексиканцем Брендоном Морено в этот вечер закончился вничью.

7 сентября Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в третьем раунде удушающим приемом.

Дацик привез бизнесмену фигурки лягушек, и в него выстрелили 4 раза

Качай приложение Eurosport для iOS или Android