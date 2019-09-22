Претендент на чемпионский пояс UFC в легком весе, боец смешанного стиля Тони Фергюсон обратился в твиттере к президенту промоушена Дэйне Уайту.

«Почти уверен, что мы найдем местечко для старого доброго жирноголового Хабиба. Дэйна Уайт, сделай это возможным! 14 декабря, только чемпионское дерьмо», – затвитил Фергюсон.

14 декабря в Лас-Вегасе запланирован ивент UFC 245. На него уже заявлен чемпионский поединок в легчайшем весе среди женщин между Амандой Нуньес и Жермейн де Рандами.

Президент промоушена Дэйна Уайт несколько раз заявил, что Хабиб Нурмагомедов встретится с Тони Фергюсоном в следующем бою, однако оговорился, что соперником дагестанца может стать и завершивший карьеру Жорж Сен-Пьер.

В сентябре 2019-го Нурмагомедов победил удушающим Дастина Порье на UFC 242 и защитил чемпионский титул в легкой весовой категории.

Уайт: «Хабиб должен подраться с Фергюсоном, но возможен и Сен-Пьер. Посмотрим, что будет с Тони»

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